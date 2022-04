NRS til sak mot NTS

Det uavhengige styret i Norway Royal Salmon (NRS) har besluttet å ta ut erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd, fremgår det av en melding fra NRS fredag.

Det uavhengige styret i NRS har vurdert situasjonen etter at NTS på ekstraordinær generalforsamling den 7. april stemte mot forslag til emisjon, med den følge at emisjonen ikke ble vedtatt.

Aksjekjøpsavtalen mellom NRS og NTS inneholder en klar og uttrykkelig bestemmelse om at NTS var forpliktet til å være representert på generalforsamlingen med alle sine aksjer i NRS og stemme for emisjonen. Denne forpliktelsen har NTS brutt ved å stemme mot emisjonen, heter det blant annet i børsmeldingen.

«NRS kan derfor ikke gjennomføre emisjonen, og SalmoNor-oppkjøpet kan ikke gjennomføres i henhold til avtalen. Dette medfører et betydelig økonomisk tap for NRS og dets aksjonærer», heter det.

NRS har gjennom hele prosessen søkt å føre en konstruktiv dialog med NTS, og har vært åpen for å diskutere alternative løsninger. Fra det uavhengige styrets side har det imidlertid være en klar forutsetning at eventuelle alternative løsninger måtte ivareta verdien til NRS og dets aksjonærer. For NRS' del er SalmoNor-transaksjonen en transaksjon med egen hovedaksjonær, og dette har derfor vært særlig viktig for det uavhengige styret å påse at interessene til alle aksjonærer i NRS blir ivaretatt, skriver NRS.

«Det uavhengige styret er forpliktet til å beskytte verdien til selskapet og aksjonærene, og kan ikke akseptere at NRS påføres et vesentlig tap som følge av at NTS bryter en kontraktsmessig stemmeforpliktelse og bruker sin stemmemakt som hovedaksjonær til å frita seg selv fra forpliktelsen til å selge SalmoNor AS i henhold til inngått avtale», heter det videre.