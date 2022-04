Spår prisras for sort kaviar

Sort kaviar fra Det kaspiske hav, er en delikatesse folk betaler store summer for å sikre seg.

Russland, Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan og Turkmenistan har produsert denne delikatessen i århundrer.

Fordi det tar så lang tid å produsere rognen, og størbestanden i Det kaspiske hav er sterkt redusert, er prisen for det «sorte gullet» skyhøy.

Kaviaren fra Beluga-støren oppnår den aller høyeste prisen. Enkelte betaler opp mot 150.000 kroner for én kilo kaviar, om kvaliteten er rett.

Kunstig fremstilt rogn

Nå kan det bli endring på den lange ventetiden for kaviarproduksjon. Det britiske selskapet Caviar Biotech, som har drevet med oppdrett i en tiårstid, hevder de kan lage sort kaviar på 40 dager.

De kommer ikke til å melke rognen, men produsere den på en fabrikk, i omgivelser som minner om innsiden av en fisk.

Sammen med en forsker fra University College London, har Caviar Biotech dyrket frem eggceller i laboratorium som stammer fra stør. Nå jobber de med å få patentert teknologien de har utviklet.

Skal man tro Ken Benning, grunnleggeren av Caviar Biotech, vil oppfinnelsen revolusjonere kaviarproduksjonen.

Til The Times forteller han at dersom selskapet lykkes, kan det produsere like mye kaviar som lages globalt på ett år. Og man trenger bare ett produksjonsanlegg på rundt 300 kvadratmeter.

Vokser i en suppe

Han forklarer at rognen vil vokse i sammensatt væske han omtaler som en biokjemisk suppe. Forholdene rognen dyrkes frem i, etterligner forholdene eggene vokser i, i fisken.