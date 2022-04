Norge står for 51 prosent av laksefôret til det russiske markedet og fortsetter leveransene enn så lenge, skriver iLaks.

Nå forbereder Russland seg på full stopp av essensielle forsyninger av laksefôr.

I følge iLaks har det det russiske føderale fiskeribyrået Rosrybolovstvo rullet ut planer om å etablere ny produksjonskapasitet for laksefôr som kan erstatte foret Danmark og Norge tidligere har forsynt. Produksjonsfasilitetene blir operative sent i 2022 eller tidlig i 2023 uttalte Rosrybolovstvo til russisk presse onsdag i følge iLaks.

– Våre partnere fra Norge kan dekke opp til 70 prosent av russisk etterspørsel etter fôr. Dette stopper imidlertid ikke planene med å erstatte importen av laksefôr, la Rosrybolovstvo til i følge iLaks.

Bakgrunnen for etableringen av egen fôrkapasitet skal være at russisk oppdrettsindustri opplever utfordringer med «uvennlige handlinger» fra enkelte land, hevder Rosrybolovstvo i følge iLaks.

Danmark skal ha stanset fôreksporten til Russland fullstendig.

Vurderer subsidier

Den russiske regjeringen vurderer planer om å subsidiere noen av fabrikkprosjektene.

Produksjonskostnadene for fôr har skutt i været i Russland. Produksjonskostnadene i industrien økte med nesten 40 prosent i løpet av de to foregående ukene drevet av prisøkning for vitaminer, fiskemel og aminosyrer.

I 2021 skal Russland ha produsert 130.000 tonn fiskemel der 88.000 tonn ble eksportert i følge iLaks.

– Russiske myndigheter vurderer ulike måter å oppmuntre fiskemelprodusenter til å øke forsyningen på hjemmemarkedet, med eksportrestriksjoner som diskuteres som et av de mulige alternativene, sa Alexander Malashenko, leder av vitenskaps- og akvakulturavdelingen ved Rosrybolovstvo under Rosrybhoz-møte i følge iLaks.