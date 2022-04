SALMON

Nå koster den største fisken over 130 kroner kiloen, noe som er enda en ny toppnotering, skriver Intrafish fredag.

– Det er helt vilt. Nå er det er kun dem som absolutt må ha fisk som kjøper, sier en eksportør til IntraFish.



Som mange andre aktører i markedet for fersk fisk skal vedkommende ned til Seafood Expo, den store, internasjonale sjømatmessen som tidligere ble avholdt i Brussel, men i år for første gang gjennomføres i Barcelona. Messen kan påvirker prisene neste uke.

Det er lite laks som slaktes, samtidig med at etterspørselen fortsetter å ta seg opp som følge av at stadig flere land avvikler smitteverntiltak, sier han.

130 kroner kiloen

En annen eksportør har allerede kjøpt en del fisk, på nivåer rundt 116, 118 og 120 kroner kiloen for de ulike vektklassene 3–4 kilo, 4–5 kilo og 5–6 kilo.

– Det er ikke noe problem å få det igjen ute i markedet, i alle fall ikke «tidliguke», hvor det betales rundt 120 kroner kiloen. Hvordan det ble for fisk med levering mot slutten av neste uke er litt mer spennende, sier han.

For den største fisken er prisene enda høyere, der flypakket fisk over 6 kilo levert i Oslo ifølge eksportøren koster over 130 kroner kiloen.



– Det blir litt sånn tenk på et tall. En kunne like gjerne har rapportert priser 5 kroner pr kilo høyere eller lavere, mener en annen eksportør.

Lakseaksjer til all-time high

Austevoll Seafood, Måsøval og Salmar stiger alle tre til ny all-time high.