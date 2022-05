Torskekrangelen mellom Norge og EU er over

– Torskekvoten for 2022 vil være på 19.636 tonn, som er innenfor den tradisjonelle tredjelandskvoten i fiskevernsonen, opplyser departementet.

Krangelen oppsto som følge av at Storbritannia gikk ut av EU.

Norge bestemte da å nedjustere EUs kvote for å gi en del av kvoten til britene. EU fikk en kvote på 17.885 tonn torsk, noe de var sterkt uenig i, og ga seg selv en kvote på 28.431 tonn.

Nå har altså Norge og EU avsluttet kranglingen.

Norge beskyldt for diskriminering

I fiskevernsonen ved Svalbard skal Norge alene tildele torskekvoter, mens EU i samråd med Norge fastsetter reguleringer i internasjonalt farvann, inkludert Barentshavet og Norskehavet.

Det gjelder fiske etter torsk, hyse, uer og blåkveite, og både for direktefiske og som bifangst.

Torskekrigen har ikke vært udramatisk. EU beskyldte i 2021 Norge for systematisk og tilsiktet diskriminering i Svalbardsonen, mens Norge på sin side mente at EU måtte ha misforstått Svalbard-traktaten.

Møtes i Tromsø

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en forståelse. Vi har hatt gode samtaler, og jeg vil berømme EU. Dette viser at de er en nær og god samarbeidspartner, som mener alvor når det gjelder bærekraftig havforvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

EUs fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius sier i en uttalelse at han ser fram til videre samarbeid med Norge, og til å møte Skjæran på konferansen Arctic Frontiers som holdes i Tromsø 8.–11. mai.

(NTB)