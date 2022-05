Aker BioMarine tapte 5,5 millioner dollar på driften

I første kvartal 2022 hadde Aker BioMarine en netto omsetning på 56,9 millioner dollar, opp fra 50,1 millioner dollar for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 5,5 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 7,1 millioner dollar året før.

Aker BioMarine gjentar målene for 2022 med en årlig salgsvekst på mellom 20-25 prosent, og justert EBITDA-margin på 20-25 prosent. Selskapet legger opp til et gjennomsnittlig årlig slaktevolum på 55.000-60.000 tonn, selv om det vil være sesongmessige og driftsmessige variasjoner fra år til år. Slaktevolumet så langt i 2022 er om lag 25.800 tonn.

I første kvartal 2022 hadde Aker BioMarine et justert EBITDA-resultat på 8,1 millioner dollar, opp fra 6,8 millioner dollar året før.

Nettoresultatet endte på minus 9,8 millioner dollar, mot et negativt nettoresultat på 9,9 millioner dollar i første kvartal 2021. Det skyldes en økning i finansposter på minus 4,7 millioner dollar, opp fra minus 2,4 millioner dollar for et år siden.

Bruttomarginen økte i perioden til 36 prosent, opp fra 34 prosent i første kvartal 2021.