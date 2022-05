Laksepriser nærmer seg 130-tallet

Lakseprisene ligger an til å bli de høyeste noensinne, skriver IntraFish fredag.

En norsk eksportør har møtt mange frustrerte kunder på sjømatmessen i Barcelona.

– Men jeg hadde forventet flere og krassere reaksjoner. Så det var egentlig positivt, selv om det var negativt. Det kundene spør om, er når prisene vil falle, sier han til IntraFish.

Eksportøren oppgir at industristørrelsene begynner på 115 kroner til oppdretter og ender på 125 for de største størrelsene.

En oppdretter i nord tror at prisene vil stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere, i likhet med andre råvarepriser.

En polsk importør melder at hun har hørt at prisene er en hel euro ned på bare to dager. Selv kjøper hun ikke på spotmarkedet på dette prisnivået, kun på allerede inngåtte kontrakter.

IntraFish får oppgitt at fisk på 2-3 kilo ved 13:30-tiden ble omsatt for 110 kroner pr. kilo (levert ombord i bil fra anlegg).

Fisk på 3-4 kilo går for 115-120 kroner kiloen, fisk på 4-5 kilo for 118-122 kroner kiloen, fisk på 5-6 kilo for 120-125 kroner kiloen og fisk over 6 kilo for 125-127 kroner kiloen.

