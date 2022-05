SalMar fikk aksepter for 52,7 prosent i NTS

Akseptperioden for SalMars bud på NTS utløp klokken 16.30 fredag. Det foreløpige resultatet viser at SalMar har fått aksepter for 66,2 millioner aksjer i NTS, som tilsvarer rundt 52,7 prosent av aksjene i selskapet, opplyses det i en melding.

SalMars tilbud var 120 kroner pr. aksje. Kontantandelen utgjør 24 kroner, resten gjøres opp med aksjer i SalMar.

SalMar eier ellers ikke aksjer i NTS.

Vilkåret for gjennomføring av tilbudet når det gjelder minste akseptgrad, er dermed oppfylt, heter det.

«SalMar er fornøyd med oppslutningen av aksepter, som gjør at NTS vil bli et datterselskap av SalMar ved gjennomføring av tilbudet. Forutsatt at tilbudet gjennomføres, vil SalMar oppfylle tilbudsplikten med et kontanttilbud på de resterende aksjene i NTS i tråd med gjeldene rett», heter det.

Fra tidligere hadde SalMar mottatt aksepter for cirka 50,2 prosent av aksjene i NTS.