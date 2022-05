SalMar bekrefter 52,7 prosent

Akseptperioden for SalMars bud på NTS løp ut klokken 16.30 fredag. Da meldte SalMar at selskapet hadde fått aksepter for 66,2 millioner aksjer i NTS, som tilsvarer rundt 52,7 prosent av aksjene i selskapet. Nå bekrefter SalMar dette antallet.

SalMars tilbud var 120 kroner pr. aksje. Kontantandelen utgjør 24 kroner, resten gjøres opp med aksjer i SalMar.

SalMar eier ellers ikke aksjer i NTS.

Med mer enn 50 prosents aksept er vilkåret for gjennomføring av tilbudet når det gjelder minste akseptgrad oppfylt.