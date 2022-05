Finanstilsynet refser Atlantic Sapphire

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Atlantic Sapphire. Kontrollen har omfattet selskapet årsrapport for 2020 og halvårsrapporten for første halvår 2021.

Etter Finanstilsynets vurdering foreligger det forhold som tilsier at selskapets styre ikke tilstrekkelig har ivaretatt overvåking av systemene for internkontroll og risikostyring for regnskapsrapporteringsprosessen med hensyn til bruddet på lånebetingelser ved avleggelsen av halvårsrapporten for første halvår 2021.

Finanstilsynet legger til grunn at foretaket fremover påser at kravene i allmennaksjeloven § 6-43 bokstav b og c som trådte i kraft 1. januar 2021, etterleves.

Finanstilsynet har også identifisert enkelte mangler knyttet til noteopplysninger i foretakets årsrapport for 2020. Atlantic Sapphire har opplyst at det vil utbedre disse i fremtidig finansiell rapportering. Finanstilsynet tar dette til etterretning.