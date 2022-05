Atlantic Sapphire-utbygging kan bli dyrere

Atlantic Sapphire slaktet rundt 120 tonn laks i april 2022, ifølge en månedsoppdatering for april torsdag.

Prisen for Bluehouse-premium fisk var 12,10 dollar pr. kilo i april, mot 12,00 dollar pr. kilo i mars.

Biomasseveksten var i april 420 tonn, hvor hele veksten kom fra nye batcher.

Når det kommer til fase 2-utbyggingen er nå 163 millioner dollar, av budsjettet på 225 millioner dollar, forpliktet. Samtidig legges det til at det er inflasjonspress på fase 2, og at risikoen har økt de seneste ukene. Formuleringen fra mars-rapporten om at «garantert maksimal pris» ventes i mai gjentas ikke.

Atlantic Sapphire skriver at mer tid er nødvendig for å få en nøyaktig oversikt, og vil trolig skyve noe av driftsinvesteringene i 2022 til 2023.

