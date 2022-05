Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 418 millioner danske kroner i første kvartal, mot 224 millioner i første kvartal 2021.

Det var noe under forventningene ifølge Infront-konsensus, der analytikerne i snitt ventet et operasjonelt driftsresultat på 460 millioner danske kroner.

Omsetningen ble på 1,64 milliarder danske kroner, opp fra 1,18 milliarder i samme kvartal foregående år, og analytikernes forventninger på 1,54 milliarder danske kroner.

– Totalt sett er vi fornøyde med resultatene fra oppdrettsvirksomheten på Færøyene i tillegg til FOF-segmentet. I kvartalet har Færøyene fortsatt utviklingene mot høyere volumer. Biologien har vært god med lave nivåer av lakselus. Utvidelsene av klekkeriene ved Norðtoftir og Glyvradal går også som planlagt og vil bli ferdigstilt senere i år, sier konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost.

Bakkafrost (Mill. DKK) 1.kv/22 1.kv/21 Driftsinntekter 1.639 1.175 Operasjonelt driftsresultat 418 224 Resultat etter skatt 405 408



Utfordrende i Skottland

Konsernsjefen kommenterer videre, at til til tross skuffende resultater fra den skotske oppdrettsvirksomheten er han fornøyd med å se en klar bedring i løpet av kvartalet, etter det som har vært en svært utfordrende periode med dårlig biologi og høy dødelighet.

– Ved starten av første kvartal ble biologien ved enkelte lokasjoner fortsatt negativt påvirket av gjellehelseproblemene fra de to foregående kvartalene. Dette førte til økt dødelighet ved lokasjonene, sier han.

Problemene har dempet seg i løpet av kvartalet ifølge Jacobsen, som trekker frem at driften i Skottland var lønnsom igjen i mars. For kvartalet som helhet leverte den skotske oppdrettsvirksomheten et negativt operasjonelt driftsresultat på 53 millioner danske kroner, en forverring fra minus 6 millioner i samme kvartal foregående år.

Den skotske oppdrettsvirksomheten hadde hendelsesbaserte kostnader på 24 millioner danske kroner i kvartalet, hvor det opplyses at hendelsene primært var i januar, og null i mars.

Holder Guiding

Oppdrettsvirksomheten på Færøyene leverte et operasjonelt driftsresultat på 471 millioner danske kroner, opp fra 143 millioner i første kvartal 2021. VAP-segmentet leverte et negativt operasjonelt driftsresultat på 29 millioner, ned fra 75 millioner danske kroner, mens FOF-segmentet leverte et operasjonelt driftsresultat på 86 millioner danske kroner, opp fra 48 millioner.

Bakkafrost opprettholder guidingen om et slaktevolum på 103.000 tonn i år, fordelt på 68.000 tonn fra Færøyene og 35.000 tonn fra Skottland. I første kvartal slaktet selskapet 21.400 tonn laks.