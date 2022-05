Utbyttedryss fra Mowi

Mowi leverte rekordresultat i årets første kvartal, som har vært preget av veldig høy laksepris. Det kommer aksjonærene til gode, hvor styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,95 kroner pr. aksje.

Av dette er 1,44 kroner ordinært utbytte og 0,51 kroner ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter, heter det fra selskapets side.

Mowi deler dermed ut over én milliard kroner til aksjonærene.

«Økningen i lakseprisene etter pandemien har vært imponerende. Laksen er et fantastisk produkt med unike egenskaper som også drar nytte av sterke megatrender, og jeg tror dette kommer til å styrke etterspørselen videre fremover», uttalte konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Mowi har på forhånd delt både operasjonelt driftsresultat og slaktevolum for første kvartal gjennom en handelsoppdatering i midten av april. Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 207 millioner euro i kvartalet, mot 109 millioner euro i samme periode året før.

Totalt slaktevolum i kvartalet ble 97.000 tonn og var noe lavere enn selskapets prognose om 98.000 tonn.

Mowi (Mill. EUR) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 1.095 1022 Operasjonelt driftsresultat 207 109 Resultat etter skatt 205 234

Krypende kostnader

Mowi merker også den generelle kostnadsinflasjonen, og rapporterte en produksjonskostnad på 4,78 euro pr. kilo i kvartalet, en oppgang fra 4,62 euro i fjerde kvartal 2021.

Under presentasjonen uttalte Vindheim at i løpet av hans 15 år i bransjen så har økningen i fôrkostnaden fra inngangen til fjoråret og frem til nå vært like stor som hans 14 første år i bransjen. «Det er ingen steder å gjemme seg», sa han.

– Er du redd for press på lønnsomheten?



– Laks har veldig høy fôrutnyttelse sammenlignet med andre animalske proteiner. Laksens relative posisjon er jeg ikke redd for, og jeg tror vi vil fortsette å se god lønnsomhet fremover, sier Vindheim.

– Det som er utfordrende er at kostnadene kryper sakte men sikker oppover, og det liker vi ikke. Det er ikke noe vi tar lett på, men det er en krevende situasjon.

Mowi venter et høyere kostnadsnivå i Norge i andre kvartal på grunn lavere slaktevolum. Dette ventes å balansere seg i andre halvdel av året, hvor det ventes høyere slaktevolumer.

Oppdrettsgiganten ser fortsatt et slaktevolum på 460.000 tonn laks i år. Selskapet venter at det vil bli slaktet 99.000 tonn i andre kvartal, med en kontraktsandel på 35 prosent.