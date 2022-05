Dårligere enn ventet fra SalMar

Oppdrettsselskapet SalMar opplevde et solid hopp i inntektene i første kvartal og fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.262 millioner kroner, mot 627 millioner kroner i første kvartal 2021.

Det var fortsatt lavere enn hva analytikerne så for seg, hvor det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.342 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

Første kvartal har vært preget av veldig høye laksepris. Driftsinntektene til SalMar ble på 4,7 milliarder kroner, mot 3,2 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Våre ansatte har igjen levert imponerende prestasjoner i form av førsteklasses kvalitet på produktene og svært gode operasjonelle og finansielle resultater. Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, sier Linda Litlekalsøy Aase som 9. mai i tiltrådte som ny konsernsjef i SalMar.

SalMar (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 4.682 3.184 Operasjonelt driftsresultat 1.262 627 Resultat før skatt 1.388 937

Dårligere fra Salg og Industri

Segmentet Salg og Industri fikk et negativt operasjonelt driftsresultat på 372 millioner kroner, mot et overskudd på 118 millioner kroner i første kvartal 2021.

I rapporten skriver SalMar at rekordhøye laksepriser ga et negativt bidrag på kontrakter, og at kontraktsandelen lå på 40 prosent i første kvartal.

– Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldene markedsituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Aase.

I andre kvartal ventes det en kontraktsandel på 60 prosent. Det forklares at kontraktsandelen er høyere enn normalt på grunn av lavere slaktevolumer. I tillegg ventes det samme kostnadsnivå, og noe lavere slaktevolum i andre kvartal.

«På grunn av sterke laksepriser ventes det et negativt bidrag fra kontrakter i andre kvartal 2022», heter det i rapporten.



Den ventede kontraktsandelen for helåret oppgis nå til 35 prosent, mot tidligere forventning om 30 prosent.

Holder guiding

Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn.

I første kvartal hadde SalMar et slaktevolum på 45.000 tonn.