Svakere enn ventet fra Lerøy

De to siste årene har etterspørselen etter sjømat vært negativt påvirket av restriksjoner knyttet til covid-19. Men fra fjerde kvartal i fjor har etterspørselen utviklet seg svært positivt. Etterspørselen i første kvartal i år har vært svært god, og med lave volum av laks og ørret har det gitt en ekstrem prisutvikling.

Lerøy Seafood fikk en omsetningen i årets første kvartal på 5.524 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Operasjonelt driftsresultat i kvartalet var 852 millioner kroner, og er kraftig forbedret sammenlignet med 455 millioner kroner i første kvartal 2021.

Men resultatet når likevel ikke opp til analytikernes forventninger. På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 943 millioner kroner ifølge Infront.

«Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor», skriver selskapet.

Press på marginene

Men til tross for et kraftig forbedret resultat så er ikke bildet bare positivt. Selskapet peker på at volatile priser og en ekstrem prisutvikling i spotmarkedet medfører endringer i marginbildet gjennom verdikjeden. Det tar tid før aktørene i de ulike delene av verdikjeden klarer å tilpasse seg nye prisnivå. De sterke prisene på nær sagt alle råvarer har trolig enda ikke nådd fullt ut til konsumentene, påpeker Lerøy, som tror man må påregne vesentlig prisstigning for matvarer, og også sjømat i den nærmeste tiden som kommer.

– I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter, sier konsernleder Henning Beltestad i børsmeldingen.

– Utviklingen i priser på sjømat og transportkostnader i første kvartal var langt høyere enn ventet. Dette gir midlertidig press på marginene i konsernets nedstrømsaktiviteter, og vil påvirke oss også i kommende kvartal, sier Beltestad videre.