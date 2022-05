Kanonresultat fra Grieg Seafood

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl.9.00



Ettersom Grieg Seafood på forhånd hadde delt både slaktevolum og kostnader med markedet, var det knyttet stor spenning til hva oppdretteren tjente på laksen i første kvartal.

Prisoppnåelsen i kvartalet ble på 74,4 kroner pr. kilo laks, mot 46,9 kroner pr. kilo i samme kvartal i fjor.

Grieg Seafood leverte et operasjonelt driftsresultat på 453 millioner kroner i første kvartal, mot minus 16 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Det var også bedre enn hva analytikerne så for seg på forhånd, hvor det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 438 millioner kroner i kvartal, ifølge Infront-konsensus.

Selskapet opplevde et realt inntektsløft, og hadde driftsinntekter på 1.465 millioner kroner i kvartalet, opp fra 660 millioner kroner i første kvartal 2021.

– Første kvartal har vært ulikt noe jeg har sett tidligere i løpet av mine 26 år i oppdrettsindustrien. Markedet har vært utrolig sterkt, historiske priser over hele linjen. Grieg Seafood oppnådde det beste resultat vi noensinne i et første kvartal, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Grieg Seafood (Mill. kr) 1.kv/22 1.kv/21 Driftsinntekter 1.465 660 Operasjonelt driftsresultat 453 −16 Resultat før skatt 878 151



Ser høyere kostnader

I rapporten skriver Grieg Seafood at kostnadsforbedringene utvikler seg i henhold til plan, men at det ses en betydelig kostnadsinflasjon spesielt innen fôr- og transportkostnader. Det ventes at oppdrettskostnadene vil bli oppleve en gradvis påvirkning fra andre halvdel av 2022.

Selskapet venter et slaktevolum i andre kvartal på 22.300 tonn, fordelt på 4.800 tonn i Rogaland, 8.500 tonn i Finnmark, og 9.000 tonn i British Columbia. For 2022 ventes det fortsatt et totalt slaktevolum på 90.000 tonn.

Grieg opplyser at slaktevolumene ventes lent mot slutten av kvartalet. I Rogaland ventes det høyere oppdrettskostnader i andre kvartal, på grunn av lavere slaktevolumer, mens det ventes stabile oppdrettskostnader i Finnmark og British Columbia.

I Rogaland og Finnmark ser man fortsatt en påvirkning av vintersår.

Andelen fastpriskontrakter estimeres til 15 prosent i andre kvartal, og 20 prosent for helåret.