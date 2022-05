Stort fall i lakseprisen

Etter flere uker med høye priser, gjør lakseprisene et stort fall fredag for levering neste uke. Eksportørene melder imidlertid om store prissprik fra 125 kroner pr. kilo til 80 kroner pr. kilo på tvers av laksestørrelsene, melder Intrafish fredag.

Denne uken forteller en eksportør til Intrafish at prisene faller, og vedkommende tror vi kan ende opp med priser varierende fra mellom 90 og 100 kroner pr. kilo for de ulike kiloklassene.

En annen oppdretter forteller også at prisene er på vei ned, men mener det er godt at prisene begynner å «normalisere» seg igjen.

– Det er viktig for oss og leverandørene at kundene også overlever. Det er nok forventet at det kommer til å ta litt lengre tid å få solgt fisken i dag, men laksen blir solgt, sier oppdretteren.

Vedkommende tror prisene vil ligge på rundt 90 kroner pr. kilo.

Et uoversiktlig marked gjør det vanskelig å si noe konkret om hva prisene blir for de ulike kiloklassene, men det er tydelig at de forventer et stort fall.

En annen eksportør skriver til Intrafish i en tekstmelding at det er tidenes laksefall noensinne.

Eksportøren forteller om prisfall fra 125 kroner pr. kilo for den største laksen til 85 kroner per kilo. For den minste laksen faller prisen fra 115 kroner pr. kilo til 80 kroner per kilo.

– Vi må rydde opp i denne uken før vi starter på neste, men tipper 85–95-nivå neste uke, men det er veldig få kunder som er på «kjøperen», skriver eksportøren.

