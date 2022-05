Lerøy nedjustert av to meglerhus

Både DNB Markets og Pareto Securities setter ned kursmålet sitt for Lerøy Seafood etter at sjømatselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat som ikke nådde opp til analytikernes forventinger.

DNB Markets nedjusterer kursmålet fra 110 til 100 kroner pr. aksje, mens Pareto går fra 95 til 90 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

I en rapport fra mandag morgen skriver analytikerne i DNB Markets at Lerøys første kvartal var litt svakt og at de venter at andre kvartal vil bli mindre enn ideelt. Meglerhuset tror likevel at den realiserte prisen bør normalisere seg i andre halvår, og mener den seneste kursutviklingen har vært en overreaksjon. De beholder derfor kjøpsanbefalingen.

Ifølge TDN Direkt setter Pareto ned prognosene sine som en følge av høyere kostnader for Lerøy, samtidig som at de er enige med sine kolleger i DNB Markets om at kursnedgangen på fredag etter kvartalstallpresentasjonen var for stor, og anser dette som en god kjøpsmulighet.