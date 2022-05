Nordea Markets setter opp kursmålet sitt for Grieg Seafood etter at selskapet leverte sitt beste resultat i et første kvartal noensinne på fredag. Grieg leverte et operasjonelt driftsresultat på 453 millioner kroner i første kvartal, mens det var ventet et resultat på 438 millioner kroner i kvartal, ifølge Infront-konsensus.

Nordea oppjusterer kursmålet med over 20 prosent, fra 130 til 160 kroner pr. aksje, og gjentar kjøpsanbefalingen.

Ifølge TDN Direkt har Nordea Markets Grieg som sitt toppvalg i sektoren for investorer med risikoappetitt, og mener selskapet har den beste eksponering mot et sterkt laksemarked.

Samtidig setter også Pareto Securities opp kursmålet for Grieg Seafood til 160 kroner pr. aksje fra 150 kroner – en oppjustering på nesten 7 prosent – og gjentar kjøpsanbefalingen. Mens ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet med 3 kroner, til 127 kroner pr. aksje og gjentar hold-anbefalingen.

Et meglerhus som derimot nedjusterer forventingene sine er Kepler Cheuvreux, til tross for at Kepler-analytiker Christian Olsen Nordby sa til Finansavisen fredag at han syntes selskapet leverte et godt kvartal. De senker kursmålet fra 142 kroner pr. aksje til 130 kroner, og gjentar hold-anbefalingen, skriver TDN Direkt. Nedjusteringen kommer som en følge av lavere prognoser for 2023 siden Newfoundland-volumene forventes å komme i 2024 i stedet for til neste år.