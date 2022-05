Måsøval fikk et operasjonelt driftsresultat på 75 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 18 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen var 280 millioner kroner mot 113 millioner i fjor, og resultatet før skatt endte på 53 millioner – opp fra 10 millioner i fjor. Slaktevolumet var i første kvartal 3.284 tonn. Oppdrett Midt hadde et driftsresultat på 35 kroner pr. kilo, mens Oppdrett Vest hadde et driftsresultat på 15,90 kroner pr. kilo.



I andre kvartal ventes et slaktevolum på 6.000 tonn. Måsøval gjentar guidingen for et slaktevolum i 2022 på 25.700 tonn.

Selskapet har en kontraktsandel på mindre enn fem prosent for andre kvartal og gjenværende periode i 2022.

Videre skriver selskapet at det er klare til å søke om notering på hovedlisten på Oslo Børs i løpet av tredje kvartal 2022.

Utsetter prosjekt

Måsøval har besluttet å utsette postsmolt-prosjektet på Skjelvika, Frøya, etter at prosjektkostnaden har blitt vesentlig dyrere enn selskapet så for seg.

Det sier adm. direktør Asle Rønning i Måsøval under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

– Planen var å bygge en enhet som skulle produsere to millioner postsmolt med en gjennomsnittlig vekt på 500 gram. Prosjekteringen er gjennomført og vi har alle nødvendige tillatelser til å gjennomføre prosjektet, men prosjektet har blitt vesentlig dyrere enn de 65-70 millionene vi så for oss da planleggingen startet. Det har blitt en så stor investering at vi har besluttet å ikke starte prosjektet i 2022, sier han.

Finansdirektør Gunnar Aftret sier videre at selskapet ser forsinkelser i de fleste verdikjeder når det gjelder levering av utstyr. I 2022 ventet Måsøval rundt 200 millioner i driftsinvesteringer, men ser nå at det blir en del forsinkelser. Av de 200 millionene var rundt 25 millioner knyttet til første fase av anlegget på Skjelvika.

Videre gir dagens høye laksepriser en effekt på kontantstrømmen, sier finansdirektøren videre, og styret har dermed bedt om fullmakt til utbetaling av utbytte på 1,50 kroner pr aksje.

Slakteprofilen i andre kvartal ventes å være jevnt fordelt gjennom kvartalet, og store deler av volumet i andre kvartal vil komme fra Oppdrett Midt. I Oppdrett Vest ventes nivået av nedklassifisering som følge av vintersår å være på linje med første kvartal.

