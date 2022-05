Grieg-styret foreslår utbyttefullmakt

Styret i Grieg Seafood anbefaler selskapets generalforsamling om å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021, går det frem av innkallingen til generalforsamling fremlagt torsdag.

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler. Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2023. Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte», heter det i forslaget.

For øvrig foreslås det at det betales ut et utbytte på tre kroner pr aksje der aksjene noteres eksklusiv utbytte fra og med 10. juni 2022 og at utbytte utdeles 17. juni 2022, som tidligere meldt.

(TDN Direkt)