Nordic Halibut øyner firedobling

Nordic Halibut fikk et driftsresultat på 30 millioner kroner i første kvartal 2022, mot minus 24 millioner kroner i samme periode foregående år, går det frem av selskapets kvartalsrapport fredag.

Selskapet hadde et resultat før skatt på minus 32 millioner kroner (-25), av driftsinntekter på 19 millioner kroner (11).

Inntektene kom inn på 18,7 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en topplinjevekst på 63 prosent fra samme periode i fjor.

Slaktevolum for kvartalet var 140 tonn, og for 2022 guider selskapet et volum på 600 tonn.

(TDN Direkt)