Lakseprisene skal trolig opp neste uke, melder Intrafish.

Ifølge Nasdaqs lakseprisindeks endte snittprisen på laks for uke 19 på 100,55 kroner, som var en nedgang på 21,55 kroner fra uken før.

Ifølge industrikilder Intrafish har snakket med fredag ettermiddag, går prisene for fersk laks med levering neste uke litt opp.

– Det ser ut som det havner over 100 kroner. Det er liten tilgang på fisk som gjør at prisene går opp, sier en kilde.

En oppdretter i nord melder om priser på 96–105 kroner pr. kilo for industristørrelsene, mens en eksportør sier han har kjøpt fisk over 6 kilo for 112 kroner pr. kilo, flypakket og levert Gardermoen.

– Jeg vil si at etterspørselen er ganske bra, men litt lavere enn den har vært. Det er på grunn av veldig høye priser. Vi merker at prisene er høye, sier eksportøren.

Intrafish får oppgitt at det ved 13.30-tiden er omsatt fisk på følgende priser:

3–4 kilo: 96–97 kroner pr. kilo

4–5 kilo: 100 kroner pr. kilo

5–6 kilo: 105 kroner pr. kilo

6+ kilo: 112–115 kroner pr. kilo

(TDN Direkt)