Islandsk oppdretter rammet av fiskesykdom

Før jul ble det det kjent at de islandske oppdrettsselskapene Ice Fish Farm og Laxar slår seg sammen, og nå varsler sistnevnte om sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på selskapets anlegg i Vattarnes på Island.

Det berørte oppdrettsanlegget har rundt 1,1 million fisk med en snittvekt på 2,748 kilo. ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom for laks, men er helt ufarlig for mennesker.

«Konsekvensene av at det er oppdaget sykdom ved anlegget er vanskelig å anslå, men vil trolig redusere Laxars forventede slaktevolum for 2022 og 2023,» noterer selskapet.



Det heter videre at Laxar fortsetter å analyse konsekvensene og vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart det er tilgjengelig.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Ice Fish Farm varsler at det er funnet ILA ved et av Laxars anlegg. Den 27. april ble det meldt at Sigmundharhus-feltet også hadde blitt rammet.

Da hadde anlegget rundt 1 million fisk med en snittvekt på 0,467 kilo. Laxar meldte da at oppdagelsen trolig ville redusere ventet slaktevolum for 2023.

«Sigmundarhus-feltet er i nærhet av andre Laxar-felt som har vært rammet av ILA tidligere i vinter, og feltet overvåkes tett,» ble det opplyst om i april.