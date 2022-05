Forlater Mowi-styret

Nicolas Gheysens har informert valgkomitéen i Mowi om at han ønsker å fratre fra styret med virkning fra ordinær generalforsamling i 2022, går det frem av en børsmelding mandag.

Valgkomiteen foreslår at Michal Chalaczkiewicz velges som styremedlem for en periode på to år som erstatter for Nicolas Gheysens.

(TDN Direkt)