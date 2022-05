Et fiskeanlegg eid av Cermaq med tusenvis av atlantisk laks ble angrepet av over ti glupske sjøløver. Angrepet skal ha blitt oppdaget i forrige uke, på 17. mai.

Den seneste «invasjonen» kommer bare halvannen måned etter at et annet Cermaq-anlegg ble angrepet av en annen gruppe nær Tofino, Vancouver Island, på vestsiden av Canada. Denne gangen var det litt lengre sør, i Bedwell, men fortsatt i Vancouver-området, melder ilaks.

Smarte sjøløver

– Sjøløver er veldig smarte og interaktive, så hvis de ser en mulighet som lett bytte, kommer de til å prøve å finne ut av ting, men faren for dem er at de kan bli fanget, sier den kanadisk sjøpattedyreksperten Martin Haulena, som leder Vancouver Aquariums dyrehelseprogram.

Ifølge Haulena sikter sjøløvene seg inn mot oppdrettsanleggene fordi de er fylt med tusenvis av voksne laks, men advarer om at fôringsplassen fort kan bli en gravplass hvis sjøløvene vikler seg inn i et av nettene til innhegningen.

Hoppet over strenderne

Ifølge den lokale nyhetskanalen CTV News er det flere titalls sjøløver som har dødd de seneste 15 årene, etter å ha blitt fanget i oppdrettsnett. En knølhval skal også ha druknet etter å ha viklet seg inn i 2016.

Under angrepet for halvannen måned siden oppholdt sjøvløvene seg i innhegningen i to uker, frem til all laksen var tømt fra merdene. Ifølge ilaks skal sjøløvene da ha brutt seg inn i anlegget ved å «hoppe over strenderne», til tross for at oppdrettslokaliteten var utstyrt med predatornett og elektriske gjerder rundt merdene.

Foreløpig er det fortsatt ukjent hvordan sjøløvene har kommet seg inn i anleggene ved Bedwell, da Cermaq ennå ikke har kommentert den seneste utviklingen ved lokaliteten.