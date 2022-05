Flere endringer i torskeselskap

Nåværende styreleder Marit Solberg samt styremedlemmene Boe Spurré og Tore Tønseth står ikke til gjenvalg under Norcods ordinære generalforsamling denne uken, fremgår det av en melding fra selskapet tirsdag.

FORESLÅS SOM NY LEDER: Jan Severin Sølbæk, nå styremedlem i Norcod. Foto: Artha Kapitalforvaltning

Norcods majoritetseier Jan Severin Sølbæk foreslås som ny styreleder. Han har vært involvert i selskapet som investor siden 2019. I tillegg foreslås Trine Danielsen og Renate Larsen som nye styremedlemmer i forkant av Norcods migrasjon fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs, skriver selskapet.

Trine Danielsen er kommersiell direktør i akvakulturorganisasjonen Blueplanet Academy. Hun har tidligere vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Renate Larsen har vært adm. direktør i Norges Sjømatråd de siste seks årene, og har tidligere vært økonomisjef og senere adm. direktør for Lerøy Aurora.

– Vi er svært godt fornøyd med at Renate og Trine har akseptert invitasjonen til å bli styremedlemmer. Deres enestående erfaring og ekspertise fra fiskeoppdrett og den norske sjømatindustrien vil være uvurderlige for vår videre vekst. Det er en stor fjær i hatten for oss å ha dem med på laget, sier adm. direktør Christian Riber i Norcod.

Norcod har fullført sin første produksjonssyklus og planlegger å starte levering av sin andre syklus i tredje kvartal i år. Sjøfasen for selskapets tredje syklus oppdrettstorsk starter i sommer.

(TDN Direkt)