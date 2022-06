Biologien dro ned resultatet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 08.00

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) meldte under fjerdekvartalspresentasjonen tidligere i år at det hadde oppstått en situasjon med vintersår i Norge og dårligere biologi på Island, som ville påvirke prisoppnåelsen negativt i første kvartal.

Selskapet leverte et operasjonelt driftsresultat på 133 millioner i første kvartal, som er en betydelig oppgang fra 60 millioner kroner i samme kvartal foregående år. Resultatet ble som varslet tynget av dårligere biologi.

– Gjennom kvartalet har vi sett rekordhøye priser som vil være positivt for inntjeningen og gir grunnlag for et meget positivt markedssyn for laks fremover. Dessverre har vi hatt biologiske utfordringer både i Norge og Island som har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet. Det gledelige i kvartalet er at vi nå har full produksjon på vårt nye smoltanlegg, som er et veldig viktig steg for at NRS skal klare de fremtidige vekstplanene som er satt, sier konstituert konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Resultatet ble likevel noe bedre enn hva NRS varslet på forhånd.

I en oppdatering til markedet tidligere i mai ventet NRS et operasjonelt driftsresultat på 115 millioner kroner.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 1.kv/22 1.kv/21 Driftsinntekter 1.653 1.428 Operasjonelt driftsresultat 133 60 Resultat før skatt 86 356



Økt dødelighet

NRS skriver at datterselskapet Arctic Fish hadde store biologiske utfordringer i første kvartal med høy dødelig het på to av selskapets lokaliteter.

«Det ble gjort tiltak for å håndtere dette effektivt og minimere kostanden, blant annet ved å øke uttaket av laks på disse to lokalitetene. Den totale dødeligheten var 2.512 tonn og dette resulterte i engangskostnad på 129 millioner kroner i første kvartal 2022», heter det fra selskapet.

– NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk forventes å føre til reduserte produksjonskostnader, økt lønnsomhet og færre biologiske utfordringer, sier Høstlund.