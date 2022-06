Ice Fish Farm fikk et operasjonelt driftsresultat før biomassejustering på -12,9 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 6,6 millioner samme periode året før.

Omsetningen i kvartalet var 155 millioner kroner, mot 90 millioner samme periode året før. Resultat før skatt ble minus 20 millioner, mot et tap på 4,6 millioner i første kvartal 2021.

Selskapet slaktet 2.712 tonn i kvartalet (1.496). Driftsresultatet pr kilo var -4,8 kroner i kvartalet, mot 4,4 kroner pr kilo samme periode året før.

Slaktevolumet i 2022, inkludert Laxar, er ventet å være 9.000 tonn. Dette er som følge av tidlig slakting av området som tilhører Laxar på Vattarnes.

Videre skriver selskapet at markedsforholdene for salg av laks er gunstige for øyeblikket, men at kostnadene ved å produsere laks har økt på grunn av høyere fôr- og transportkostnader.

I andre kvartal vil det være begrenset med slakting. Slaktingen vil starte igjen i tredje kvartal 2022 og gradvis bygges opp i løpet av de neste 18 månedene deretter.

TDN Direkt