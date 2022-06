Forlik for flere sjømatgiganter

De børsnoterte oppdrettsselskapene Mowi, SalMar, Grieg Seafood og Lerøy Seafood inngår forlik etter et sivilt gruppesøksmål i USA, fremgår det av meldinger fra selskapene onsdag.

Gruppesøksmålet og forliket involverer også to andre norske lakseselskaper. Ifølge E24 er det snakk om Bremnes Seashore og deres salgsselskap Ocean Quality.

Forliket innebærer at de saksøkte samlet må ut med 85 millioner dollar. Det tilsvarer mer enn 815 millioner kroner.

I november 2019 ble det kjent at flere produsenter og selgere av norsk oppdrettslaks var stevnet av amerikanske myndigheter, der det ville bli åpnet etterforskning etter mistanke om prissamarbeid.

– Ubegrunnede søksmål

«Selv om de saksøkte avviser at det er grunnlag for påstandene og anser søksmålene som ubegrunnede, har samtlige av de saksøkte som er involvert i gruppesøksmålet i saken mot direkte kjøpere, etter en obligatorisk meglingsprosess, godtatt et forlikstilbud fra de direkte kjøperne. Forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida», heter det.

«Alle de saksøkte avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende adferd og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse», heter det videre.

Lerøy Seafood, Grieg Seafood, SalMar og Mowi understreker alle i separate børsmeldinger at de likevel godtar et forlik av rent kommersielle årsaker, og at forliket ikke utgjør noen innrømmelse av ansvar eller skyld.

I januar 2020 ble det kjent at norske lakseoppdrettere var saksøkt også i Canada for prissamarbeid. Kravet i dette gruppesøksmålet var på nesten 3,4 milliarder kroner. EU-kommisjonen har tidligere også igangsatt en egen etterforskning etter anklager om en uforklarlig prisøkning.