Nedjusterer samtlige sjømataksjer

Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Lerøy Seafood til 93 kroner pr. aksje, fra 102 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fredag.

Meglerhuset anser det siste kursfallet i aksjen som en overreaksjon og ser gunstig risiko/avkastningsprofil med en verdsettelse på henholdsvis 17 og 15 ganger resultat pr. aksje i 2022 og 2023.

Fearnley nedjusterer også kursmålet på Austevoll Seafood til 161 kroner pr. aksje, fra 176 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fredag.

Meglerhuset venter fortsatt sterk inntjening og bedre balanse for selskapets datterselskaper ekskludert Lerøy, som skaper et potensial for ekstraordinært utbytte.

TDN Direkt