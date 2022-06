Denne fredagen melder industrikildene om varierende priser for fersk fisk med levering neste uke, skriver Intrafish.

Ifølge Nasdaqs lakseprisindeks for uke 20 havnet lakseprisen på 99,48 kroner, som er en nedgang på litt over en krone fra uken før.

– Noen av kundene antyder nedgang, og andre sier de er helt tomme for fisk, noe som signaliserer en oppgang, sier en oppdretter til Intrafish.

En eksportør sier det er et stort spenn i prisene fra det høye sjiktet på 100–110 kroner, og det lave sjiktet på 90–105 for industristørrelsene, altså fisk mellom 3 og 6 kilo.

En annen eksportør melder om at prisene går 2–3 kroner ned.

– Vi synes det har vært en veldig stille uke. Spesielt tirsdag og onsdag, og så klart torsdag som var en rød dag. Det er ganske stille i dag også. Det er litt restfisk som går rimelig. Samtidig som oppdretterne vil ha høvelig gode priser for neste uke. For vår del ser det ut til prisen går ned 2–3 kroner. Da er vi på priser mellom 96 og 102 kroner for fisk mellom 3 og 6 kilo.

Intrafish får også opplyst priser på fisk over seks kilo på rundt 120 kroner flypakket og levert Gardermoen.

– Det er litt vanskelig. Det er veldig sprikende priser, sier en eksportør.

– Det virker som de store har mye fisk, det virker ikke som det blir et problem å få tak i fisk gjennom uken, sier en annen.

Intrafish får oppgitt at det ved 13.30-tiden er omsatt fisk på følgende priser:



3–4 kilo: 90–100 kroner pr. kilo

4–5 kilo: 96–102 kroner pr. kilo

5–6 kilo: 97–108 kroner pr. kilo

6+ kilo: 110–115 kroner pr. kilo

(TDN Direkt)