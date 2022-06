SalMar fusjonerer med NRS

SalMar og Norway Royal Salmon (NRS) har nå inngått en avtale om å fusjon, opplyses det i en børsmelding.

SalMar vil være det overtagende selskap, og bytteforholdet i det fremforhandlede forslaget er 0,369 SalMar-aksjer pr. aksje i NRS.

Forslaget er beregnet ut fra SalMars volumvektede gjennomsnittlige sluttkurs på Oslo Børs fra 4. april til 20. mai. Bytteforhold utgjorde ifølge meldingen en verdi på 265,18 kroner pr. aksje i NRS, tilsvarende en premie på 6,3 prosent i forhold til sluttkurs fredag 27. mai, og 12,1 prosent i forhold til NRS' gjennomsnittlige sluttkurs siste 30 dager.

«Fusjonen er betinget av at NRS' overtagelse av SalmoNor AS gjennomføres umiddelbart forut for gjennomføring av fusjonen, og at alle vilkår for gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud på aksjene i NTS har blitt oppfylt eller endelig frafalt, eller det frivillige tilbudet er gjennomført», heter det.

SalMar trekker i meldingen frem at partene har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Norge, Vestfjordene på Island og offshore havbruk, og at en sammenslåing vil gjøre det mulig å realisere store synergier.

– En fusjon mellom SalMar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved bare å gjennomføre SalMars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS, sier styreleder i SalMar, Leif Inge Nordhammer, i en kommentar.