Kampen om havområdene tilspisser seg

Konkurransen om de beste næringsarealene til havs tilspisser seg, og det er viktigere enn noen gang å finne tiltak som kan bidra til mer verdiskapning uten å øke konfliktene, heter det i rapporten som Nofima har skrevet på oppdrag fra Senter for hav og Arktis.

Marine næringsparker kan gi bedre utnyttelse av både areal og ressurser, ifølge rapporten:

– De kan gi nye muligheter til havs ved at flere aktører og næringer går sammen om å skape løsninger for samlokalisering, samtidig som andre områder forblir ledige til andre aktiviteter eller til bevaring.

Samarbeid mellom ulike aktører

Næringsparkene kan for eksempel være selvforsynte med fornybar energi, og kan restavfall fra én sektor kan utnyttes som råstoff for en annen. Det viktigste er imidlertid at den totale arealbruken kan reduseres, noe som kan redusere konfliktene mellom ulike aktører, slås det fast.

Parkene kan dermed være ett av flere bidrag til å redusere og reversere både klimakrisen og naturkrisen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) mottar rapporten mandag.

– Sameksistens er viktig, og de som allerede bruker havet, skal være trygge på at de ikke skal fortrenges. Vi må ta hensyn og jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Skjæran.

– Må skje i statlig regi

Prosjektet ble satt i gang for ett år siden, og forskerne har undersøkt hvordan ulike aktører i havnæringen kan sameksistere.

– En realisering vil være en storstilt industrisatsing som antakelig vil måtte skje i statlig regi og kreve et stort offentlig-privat finansielt løft, sa direktør Jan-Gunnar Winther for Senter for hav og Arktis da prosjektet ble satt i gang i april 2021.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Equinor, Aker Offshore Wind, Norges Rederiforbund, WWF Verdens naturfond, Troms Kraft, Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norge og REV Ocean.

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018. Senteret er organisert under Universitetet i Tromsø og jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer.

NTB