Kraftig svekkelse for Norcod

Norcod fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på minus 44 millioner i første kvartal 2022, sammenlignet med minus 1 millioner kroner i samme periode foregående år.

Omsetningen i perioden endte på 83 millioner kroner, opp fra 12 millioner, mens resultat før skatt ble negativt på 46 millioner kroner, ned fra 1 million kroner i samme periode i fjor.

Selskapets kontant- og kontantekvivalenter var 11 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. I starten av andre kvartal 2022 gjennomførte selskapet en kapitalinnhenting på 175 millioner kroner.

Gjennom vinteren, med lave havtemperaturer, har fisken hatt bedre vekst enn forventet, fremgår det.

Totalt volum i den kommende slakteperioden er beregnet til om lag 8.500 tonn.

Norcod gjentar at de har tatt en strategisk beslutning om å utvide havfasen til å levere en gjennomsnittsvekst på over fire kilo fersk torsk til markedet. Følgelig har selskapet økt forventet slaktevolum for 2025 med 10 prosent til 27.500 tonn. Det ventes også å oppnå høyere priser i markedet ved å levere større fisk.

