Venter første slakting i 2024

Nordic Aqua Partners fikk et driftsresultat på minus 4,8 millioner danske kroner i første kvartal 2022, mot minus 3,0 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet hadde driftsinvesteringer i perioden på 20 millioner danske kroner, og hadde pr. første kvartal brukt 147 millioner kroner av totalt budsjett på 370 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet tilgjengelig likviditet på 476 millioner danske kroner.

Selskapets plan er at første slakting skal skje i første kvartal 2024. I 2027 er målet å ha en produksjon på 20.000 tonn, og selskapet har satt i gang et prosjekt for å undersøke alle aspekter ved en mulig akselerert utvidelsesplan for å nå dette. Denne prosessen ventes avsluttet innen utgangen av 2022.

I 2022 ser selskapet et negativt resultat på 30-35 millioner danske kroner, mens det ventes et positivt resultat i 2024, når slaktingen er i gang.

(TDN Direkt)