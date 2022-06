Andfjord Salmon: Første smolt i juni

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Andfjord Salmon planlegger å sette ut første utsett av smolt i det første bassenget på Kvalnes, Andøya, ultimo juni 2022, går det frem av selskapets førstekvartalsrapport fredag.

Driftsresultatet ble i første kvartal minus 9,9 millioner kroner, mot minus 7,3 millioner kroner i samme periode året før.

– Hele oppsettet vårt er basert på en idé om å gjenskape laksens naturlige habitat på land. Vi har brukt denne filosofien når vi planlegger utsettingen av smolt også. Smoltutsetting i slutten av juni faller sammen med villaksens vandringsperiode her på Andøya. Videre vil en økende mengde naturlig lys og periode med stigende temperaturer er bra for fiskens helse og utvikling. Det er derfor ultimo juni er valgt for smoltutsetting, sier Andfjord-sjef Martin Rasmussen i en kommentar.

Sikret lån

Videre opplyses det at sprengnings- og gruvearbeid for de neste bassengene, fase to, på Kvalnes har utviklet seg godt de siste månedene.

Andfjord Salmon har videre sikret et lån på 50 millioner kroner i Sparebank 1 Nord-Norge, som skal bidra til igangsetting av fase tre på Kvalnes, og den fortsatte utbyggingen av fase to.

Ved utgangen av første kvartal 2022 hadde selskapet kontanter 18,9 millioner kroner, ekskludert banklånet på 50 millioner kroner og 20 millioner kroner i ubenyttet kredittfasilitet og 5 millioner kroner i tilgjengelig tilskudd.

(TDN Direkt)