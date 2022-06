Lakseprisen stiger

Ifølge Nadsaqs lakseprisindeks endte lakseprisen på 101,47 kroner pr kilo i forrige uke. Prisene har de siste ukene ligger rundt 100 kroner kiloen i snitt. Denne fredagen opplyser industrikilder Intrafish har snakket med at prisene siger. Samtidig er mange avventende til å kjøpe fisk og synes prisene er for høye.

– Det er en oppgang. Men vi avventer. Det er høye priser, sier en eksportør i Nord-Europa til Intrafish. Han sier industristørrelsene har en pris på mellom 100 og 110 kroner.

En oppdretter sier at de har solgt fisk mellom 103 og 109 kroner for fisk mellom 3 og 6 kilo.

– Det er forbausende få salg på fisk mellom 3–6 kilo. Men det er en prisøkning i forhold til hvor vi har vært midt i uken, det er sikkert derfor det sitter langt inne å ta posisjon nå, sier han til IntraFish.

– Det har vært lav eksport nå, med ti prosent ned forrige uke. Så kommer man inn i en fire dagers slakteuke. Da er det naturlig med en svingning opp i prisen. Ikke så mye opp fra forrige fredag, men klart opp fra midt i denne uken, legger han til.

Han spår at prisen i juni kommer til å ligge på rundt 100 kroner, ettersom volumveksten i markedet ikke kommer før juli/august.

En annen eksportør melder om at flyfisken ser ut til å gå en del opp. -Vi har hørt priser på 135 kroner flypakket og levert Gardermoen for fisk over 6 kilo. Men jeg er usikker på om kundene er der, sier han til Intrafish.

En oppdretter tror noen muligens venter på et prisfall etter neste uke. -For de som ikke må kjøpe all fisken sin neste uke, så tror de at det vil lønne seg.

Intrafish får oppgitt at det ved 13:30-tiden er omsatt fisk på følgende priser:

3–4 kg – 100–105 kr/kg

4–5 kg – 103-107 kr/kg

5–6 kg – 106-109 kr/kg

6kg+ – -115 kr/kg

TDN Direkt