Ser mot Amerika: – Vi har alltid hatt globale ambisjoner

Salmon Evolution har satt i gang en prosess med sikte på å utvide sin oppdrettsvirksomhet til Nord-Amerika. Produksjonskapasitetsmålet heves til 100.000 tonn innen 2032, fremgår det av en melding onsdag.

Salmon Evolution evaluerer nå potensielle produksjonssteder i Nord-Amerika, og forventer å bruke resten av 2022 på innledede stedsverifikasjoner. Videre forventes det at pre-konstruksjonsfase inkludert regulatoriske godkjenningsprosesser vil ta 2–3 år, med mulighet for byggestart i løpet av 2025. Planen er å bygge et fullskala «Indre Harøy»-anlegg på 31.500 tonn, og trekke på erfaringene fra både Norge og Korea.

Selskapet har etablert et team av både interne og eksterne ressurser for prosessen. I tillegg vil selskapet etablere en amerikansk selskapsstruktur under fullt eierskap.

– Selv om Salmon Evolution startet i Norge, har vi alltid hatt globale ambisjoner. Med tillegg av Nord-Amerika i vår portefølje, vil vi ha en operasjonell plattform på alle de tre store laksekonsumerende kontinentene, kommenterer adm. direktør Håkon André Berg.

(TDN Direkt)