Tre store aksjonærer i det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish Holding selger alle aksjene i selskapet og håver inn over én milliard kroner.

Aksjekursen i transaksjon er 100 kroner pr aksje, som er 25 prosent over torsdagens slutt på 80 kroner, og aksjonærene selger til sammen 10.899.684 aksjer som representerer 34,2 prosent av aksjer i Arctic Fish Holding, fremgår det av en melding fredag.

Bremesco Holding Limited selger 9.104.582 aksjer, NOVO selger 1.389.236 og Neil Shiran Thorisson som er primærinnsider i selskapet selger 335.000 aksjer.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil de nevnte aksjonærene ikke ha noen aksjer i Arctic Fish Holding lenger, opplyses det.

Síldarvinnslan kjøper

I en melding fra Síldarvinnslan fremgår det at det er de som har inngått avtalen om kjøp av aksjene for en samlet kjøpspris på 1.089.968.400 kroner, som vil bli betalt i kontanter. Det gir selgerne knapt 1,1 milliarder kroner og verdsetter selskapet til like under 3,2 milliarder kroner.

«Vi ser muligheter for samarbeid mellom akvakulturselskaper i området», skriver selskapet i meldingen.

Aksjen stiger 23,75 prosent til 99 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag. Tidligere all-time high intradag for aksjen er 97 kroner fra 2. juni i år.

