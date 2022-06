Coronaviruset har sørget for lav produksjon i de aller fleste råvaremarkeder, og laksemarkedet er ikke et unntak. Dette, kombinert med forsyningsproblemer og høye råvarekostnader, har resultert i rekordhøye laksepriser det siste året. Men fjerning av restriksjoner globalt sørger for produksjonsnivåer nærmere normalen.

Markedsaktører forventer derfor at lakseprisen skal ned i nærmere fremtid.

IntraFish, et nettsted for nyheter om sjømat, har vært i kontakt med både produsenter og eksportører av laks. De kan melde om en nedstemt stemning i markedet.

Nettstedet får meldinger om følgende priser:

3-4 kg: 99 - 101 kr/kg

4-5 kg: 102 - 104 kr/kg

5-6 kg: 105 - 108 kr/kg

6+ kg: 110 - 130 kr/kg

Ifølge Fish Pool lå gjennomsnittlig laksepris i mai måned rundt 107 kroner pr. kilo.