Grieg Seafood vil foredle mer selv

Grieg Seafood har som målsetting at 20-30 prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP (value added products) innen 2026, fremgår av materialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Grieg Seafood skriver videre at de vil reposisjonere seg innen verdikjeden, og blant annet etablere prosesseringspartnere nær nøkkelmarkeder og kunder i EU og USA, og lansere en B2B Grieg Seafood-merkevare med utvalgte partnere.

For 2022 er ambisjonen at fem til ti prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP.

Offshoremerder langt frem

Grieg Seafood venter å ta endelig investeringsbeslutning (FID) for byggingen av et FishGLOBE-anlegg på 30.000 kubikkmeter innen utgangen av 2022.

Enheten er i et 50/50 partnerskap med FishGLOBE og har blitt tildelt to utviklingslisenser.

Videre opplyses det at offshoremerden Blue Farm er i en tidlig planleggingsfase, og at man kan forvente to år med planlegging og to år med bygging etter investeringsbeslutning.

Ambisjoner på Newfoundland

Grieg Seafood har en ambisjon om et slaktevolum fra Newfoundland på 15.000 tonn innen 2026, med første slaktevolum i 2023. Potensialet i området for selskapet er 65.000 tonn.

Placentia Bay har et slaktepotensial på 45.000 tonn, og i april 2022 fikk Grieg Seafood eksklusivitet i Bays West med et potensial på 20.000 tonn.

«Dette gir fremtidig fleksibilitet og sikkerhet for produksjon, men det ikke nødvendig for dagens produksjonsplaner», heter det.

(TDN Direkt)