Laksetopp går av

Etter ti år i selskapet, har administrerende direktør i Måsøval Asle Rønning meddelt at han vil fratre sin stilling. Dette opplyser selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Rønning vil fortsette i rollen sin frem til en ny toppsjef er ansatt. Deretter vil Rønning tiltre ny stilling som daglig leder i Måsøval Eiendom, Måsøvals morselskap.

«Det er et krevende valg», uttrykte Rønning i meldingen. Styreleder Lars Måsøval uttalte at han var «svært tilfreds» med at Rønning skulle fortsette i konsernet, og takket for innsatsen.