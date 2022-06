KRAFTIG ØKNING. Årsregnskapet viser at oppdrettskonsernet i 2021 endte med et resultat før skatt på 399 millioner kroner, opp fra 317 millioner kroner i 2020. Her konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg (til venstre) og Finn Sinkaberg (til høyre). Foto: SinkabergHansen