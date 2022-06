Prisen for fersk laks med levering i neste uke ventes å holde seg på over 100 kroner kiloen. Det melder IntraFish fredag.

- Det er ventet mer slakting, og prisene siger nedover, sier en eksportør.

Etter tre-fire uker med en ganske stabil og høy laksepris, ser det ut som at prisene nå kommer litt ned, ifølge markedsaktører Intrafish har snakket med. Andre mener at det er for tidlig å si, og at prisen i norske kroner er lite endret.

- Prisene faller litt, men det er foreløpig lite konkret å melde. Det er forventet litt mer slakting av laks neste uke, særlig fra Nord-Norge. I tillegg står det igjen en del fra denne uken, sier en eksportør.

Han melder om en forventet prisnedgang på 5-10 kr/kg til nivåer rundt 100 kr/kg.

- Men det er ikke gjort noe konkret ennå, sier en eksportøren i 13:15-tiden.

En lakseoppdretter melder at prisene ikke er satt.

-Vi er veldig usikre. Det har vært litt ustabilt på slutten av uken, samtidig har det vært store endringer i valutakursene. Slik det ser ut nå, er det ganske stabile priser målt i norske kroner, sier han.

Forrige fredag kostet det rundt 10,15 kroner for en euro. Nå koster det rundt 10,46 kroner, noe som gjør at selv om lakseprisen faller litt i euro, kan den være stabil i norske kroner.

Oppdretteren vil ikke være konkret på pris, unntatt å si at all fisk over fire kilo koster «godt over 100 kr/kg».

- Vi opplever også at det er lite fisk tilgjengelig for selvstendige eksportører, som ligger å byr opp hverandre.

(TDN Direkt)