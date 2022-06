DNB Markets hever sitt kursmål for Grieg Seafood til 170 kroner per aksje fra tidligere 160 kroner per aksje. Med dette gjentar de kjøpsanbefalingen.

Dagens kurs ligger på 139 kroner per aksje. Dersom det nye kursmålet innfris, tilsvarer det en oppgang på i overkant av 22 prosent.

– På sin kapitalmarkedsdag i 2022 presenterte Grieg Seafood seg som et robust selskap med en fornyet verdikjede og fokuserte vekstambisjoner. Vi tror Newfoundland har betydelig biologisk risiko, men ledelsen la overbevisende frem regionens potensial til å bli en verdifull eiendel. Vi forventer et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat for andre kvartal på 754 millioner kroner, 14 prosent over konsensus, skriver meglerhuset til TDN.

Stigende laksepris

Onsdag morgen viste tall fra SSB at gjennomsnittlig eksportpris for norsk laks var 98,43 koner per kilo i uke 24 (forrige uke), opp 1,8 prosent fra foregående uke. I tillegg var eksportvolumet opp 12,5 prosent til 15.317 tonn.

Forrige uke kunne Grieg Seafood rapportere under sin kapitalmarkedsdag om at de vil reposisjonere seg i verdikjeden, og blant annet etablere diverse prosesseringspartnere og lansere en B2B-merkevare med utvalgte partnere.

Videre informerte selskapet om at de har en ambisjon om et slaktevolum fra Newfoundland på 15.000 tonn innen 2026, med første slaktevolum i 2023.

