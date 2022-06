DNB Markets oppgraderer norsk sjømatselskap

DNB Markets oppgraderer lakseaksjen Mowi fra hold til kjøp, men beholder kursmålet på 270 kroner per aksje. Dette kommer frem i en oppdatering torsdag.

Dette kommer i kjølvannet av et storsalg av selskapets aksjer tidligere denne uken.

– Selskapets fundamentale forhold er like sterke som de var for seks måneder siden, sier DNB Markets i oppdateringen.

Arctic Securities mener også aksjekursen er for lav, og oppgraderer Mowi fra hold til kjøp i en oppdatering.

Lisenser i Canada

Mowi Canada Wests lakseoppdrettslisenser i British Columbia er klare for fornyelse, kommer det frem i en oppdatering fra selskapet. Dette skal gi mulighet for utvikling av en overgangsplan for lakseoppdrett i British Columbia.