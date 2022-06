Flere oppdretter og eksportører oppgir at de ikke har gjort konkrete handler enda fredag, skriver Intrafish fredag.

– Det er helt dødt. Vi har ikke gjort noe enda, for det er ingen kunder som vil bekrefte noe som helst. Det er det ingen grunn til heller for dem, når de kan kjøpe billigere på tirsdag eller onsdag, sier en eksportør til Intrafish fredag ettermiddag.



Ingen salg

En oppdretter forteller at heller ikke de har solgt noe i 13:45-tiden.

– Det er en type «stillingskrig» som pågår, forklarer oppdretteren.

En eksportør sier at denne uken ligner på foregående uker for dem: prisen har falt gjennom uken, før man får en «boost» igjen på tampen, når det er snakk om fersk fisk for neste uke.

– Jeg tror vi havner på et litt høyt nivå denne uken, og anslår 90 prosent sjanse for at vi ser fallende priser gjennom uken.



Vedkommende gjetter at prisen for fersk laks med levering i neste uke vil ende på midten av 90-tallet.



Ned 3–4 kroner?

En annen eksportør forteller at selskapet har gjort noe salg, men at det er relativt stille denne fredagen.

– Prisen er litt ned fra forrige uke, med 3–4 kroner, sier eksportøren.

En oppdretter oppgir at de føler seg sikre på at 3-4-kilosfisken vil ende på 99 kroner, 4-5-kilosfisken på 102–103 kroner og 5-6-kilosfisken vil ende på 105 kroner.



– Som er noe ned fra sist fredag, men fortsatt overraskende høyt, sier vedkommende.