Kingfish Company har mottatt tillatelse for sitt nye anlegg

Kingfish Company har mottatt tillatelsen US Army Corps of Engineers, som er den føderale tillatelsen som kreves for det nye anlegget i Jonesport, Maine.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Denne nyheten følger godkjenningen av nøkkeltillatelser fra State of Maine Department of Environmental Protection (MDEP) og kritiske tillatelser i 2021. Ved ferdigstillelse vil anlegget i Jonesport bli Kingfishs første produksjonsanlegg i USA.

TDN Direkt