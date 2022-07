Torskeselskap jakter 50 millioner

Statt Torsk har tirsdag kunngjort en emisjon der selskapet vil hente mellom 26,7 og 50 millioner kroner.

Tegningskursen er fastsatt til 2,00 kroner.

Midlene skal brukes til finansiering av oppbygging av biomasse, som skal legge til rette for helårs levering av oppdrettstorsk fra andre halvår i år. Selskapet vurderer at emisjonsbeløpet vil være tilstrekkelig for å oppnå dette.

I forkant har Statt Torsk og tilretteleggerne SpareBank 1 Markets og Danske Bank fått forhåndstegninger og indikasjoner på interesse som samlet utgjør minstebeløpet i emisjonen – 26,7 millioner.

Blant de som har forhåndstegnet seg, er Veen-familiens TD Veen, som er tilknyttet styremedlem Øyvind Schanke, og Orinoco, som kontrolleres av Statt-styreleder Nicolas Brun-Lie. Selskapene har tegnet seg for cirka 5,0 millioner kroner hver.

Videre har nærstående til styre og ledelse forhåndstegnet seg for aksjer til rundt 6,7 millioner kroner gjennom konvertering av en kredittfasilitet etablert 11. mai i år. Orinoco representerer her cirka 5,0 millioner, Statt Torsk-sjef Gustave Brun-Lie tegner seg for 1,0 millioner kroner gjennom selskapet Medvode, og styremedlem Marianne Kveldstad tegner seg for 0,7 millioner gjennom selskapet Mami Holding.